CENTRO AMERICA | Italiani all’estero, Pier Paolo Sinigaglia Gago nuovo Responsabile Legale del MAIE Costa Rica

Avvocato e notaio pubblico. La sua nomina rappresenta l'opportunità per il MAIE di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Costa Rica e di fornire assistenza legale, se necessario, ai connazionali

Il Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE) continua a rafforzare la sua presenza in tutto il mondo, e la nomina di Pier Paolo Sinigaglia Gago come Responsabile Legale del MAIE Costa Rica rappresenta un passo significativo per il movimento.

Sinigaglia Gago, nato a Tokyo, Giappone, è un avvocato e notaio pubblico con una vasta esperienza e competenza legale. La sua nomina è stata proposta da Paola Ceccon, Coordinatrice nazionale del MAIE Costa Rica, con il consenso di Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America, e Vincenzo Odoguardi, Vicepresidente del MAIE.

Prima di assumere il ruolo di Responsabile Legale del MAIE in Costa Rica, Pier Paolo Sinigaglia Gago ha ricoperto la posizione di Direttore Regionale presso RE/MAX Perù, dimostrando la sua esperienza e competenza nel settore immobiliare. È anche iscritto alla Cámara Costarricense de Corredores de Bienes y Raíces (Albo degli agenti immobiliari).

Sinigaglia Gago è un professionista che parla quattro lingue: inglese, italiano, francese e spagnolo. Questa vasta conoscenza linguistica gli consente di comunicare efficacemente con una varietà di persone e di fornire un servizio di alta qualità alla comunità italiana in Costa Rica.

Grazie alla sua competenza legale e alla sua vasta esperienza, Sinigaglia Gago sarà in grado di affrontare questioni complesse e fornire al MAIE consulenza di qualità su questioni commerciali, societarie, migratorie e internazionali. La sua nomina rappresenta l’opportunità per il movimento di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Costa Rica e di fornire assistenza legale, se necessario, ai connazionali.