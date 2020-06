Carta d’identità elettronica per gli italiani nel mondo, Billi (Lega): quasi 2.000 le carte già rilasciate

“Ringrazio la Farnesina e il Poligrafico Zecca dello Stato per l’impegno nel portare avanti questo importante progetto”. “Continueremo a supportare fattivamente il progetto affinchè la CIE possa essere disponibile al più presto in tutti i Paesi d’Europa”

“Quasi 2.000 le carte di identità elettroniche rilasciate ad oggi dai Consolati in Francia e quelli di Vienna e Atene, dove era partita la sperimentazione”, afferma l’On. Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa.

“I Consolati delle repubbliche baltiche saranno i prossimi dove verrà avviato il rilascio, per mettere a punto la procedura prima di affrontare Paesi più grandi”.

“È possibile pertanto prenotare un appuntamento in uno di questi Consolati tramite la piattaforma Prenota On Line per l’apertura della pratica e l’acquisizione delle impronte digitali, la carta verrà prodotta e inviata a casa del richiedente all’estero direttamente dal Poligrafico dello Stato”.

“La carta di identità in versione cartacea, facilmente falsificabile, viene sempre più spesso contestata alla frontiera e da banche e istituzioni locali per le normali operazioni allo sportello – spiega Billi – risultando problematica per i concittadini e gli imprenditori italiani residenti all’estero”.

“Un successo della Lega nell’interesse degli italiani all’estero” ricorda l’On. Billi “grazie alla mia risoluzione approvata in Commissione e alla conseguente firma al Decreto per l’attivazione della CIE dell’allora Ministro degli Interni Matteo Salvini, all’inizio dell’estate 2019”.

“Ringrazio la Farnesina e il Poligrafico Zecca dello Stato per l’impegno nel portare avanti questo importante progetto” conclude l’On. Billi “continueremo a supportare fattivamente il progetto affinchè la CIE possa essere disponibile al più presto in tutti i Paesi d’Europa”.