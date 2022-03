Carfagna: “Italiani all’estero punto di forza delle nostre relazioni con il resto del mondo”

Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, in un messaggio inviato in occasione della XV edizione delle “Giornate dell’Emigrazione”, alla Camera dei deputati, ha detto: “Oggi come non mai il rapporto tra il nostro paese e chi l’ha lasciato, spesso raggiungendo importanti risultati all’estero, rimane un fattore di rilievo dell’interesse nazionale. Gli italiani all’estero devono essere punto di forza delle nostre relazioni con il resto del mondo, specialmente in questo periodo storico in cui la solidarietà tra connazionali è fondamentale”.

“Il Mezzogiorno d’Italia – ha aggiunto il ministro – è stata l’aria più colpita dal fenomeno migratorio e, dall’inizio del millennio, è tornato ad essere una zona da cui si parte. Il solo modo per invertire questa tendenza è quello di creare un sud in cui sia possibile lavorare e fare impresa. Grazie agli investimenti del Pnrr abbiamo questa possibilità”, ha sottolineato in conclusione.