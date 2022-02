CARAIBI | Ricky Filosa ricevuto dall’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas

Lo scorso mercoledì 2 febbraio Ricky Filosa, giornalista, editore e direttore di Italiachiamaitalia.it, ha avuto un intenso e cordiale colloquio nella sede dell’Ambasciata di Santo Domingo con l’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Dominicana, Stefano Queirolo Palmas. Una riunione durata quasi un’ora e mezza a cui ha partecipato anche il vicecapo missione Mattia Lupini.

Sul tavolo la comunità italiana della RD con le sue necessità e le sue diverse sfaccettature; il Comites, con il suo imprescindibile ruolo di anello di congiunzione tra territorio e istituzioni diplomatiche; le relazioni bilaterali tra Italia e RD; l’aspetto che riguarda l’importanza di una corretta e periodica comunicazione. E tanto altro ancora.

“Dopo “l’eroico Andrea Canepari“, primo Ambasciatore d’Italia nella RD dopo la riapertura della nostra sede diplomatica, un Ambasciatore – Queirolo Palmas – che in soli quattro mesi ha già dimostrato di voler essere presente e vicino ai connazionali, di voler far crescere ulteriormente l’immagine dell’Italia in questa meravigliosa isola dei Caraibi. A lui e a tutti i suoi collaboratori, i migliori auguri di buon lavoro”, commenta sui social Ricky Filosa, esponente del Movimento Associativo Italiani all’estero e tra i soci fondatori della FUNDACIÓN SOLIDARIDAD ITALIANA, fondazione senza fini di lucro che si occupa di assistere e aiutare i connazionali della Repubblica Dominicana più deboli e bisognosi.