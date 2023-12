Dopo le ultime elezioni politiche, che oltre confine hanno visto trombati tutti i candidati renziani, ecco che grazie a un comunicato torniamo a leggere nomi di cui ci eravamo quasi dimenticati ormai (almeno per ciò che riguarda la politica per gli italiani nel mondo), come quelli di Laura Garavini e di Massimo Ungaro, entrambi eletti l’ultima volta col Pd e poi passati a Iv nel corso della scorsa legislatura.

Un cambio di casacca che non ha portato bene ai due, che non sono riusciti a riconfermare il proprio seggio in Parlamento. Perché semplicemente all’estero Italia Viva, nonostante la buona volontà di qualcuno, di fatto non esiste.

Da una nota apprendiamo che sono stati eletti i nuovi coordinatori Iv nel Mondo. Dunque Italia Viva, che tra gli italiani nel mondo sembrava morta, invece respira. Devono essere le Europee 2024 che si avvicinano…

“In linea con i congressi locali in Italia – si legge in un comunicato -, tra novembre e dicembre si sono svolti in tutto il mondo i congressi di Italia Viva Estero per eleggere il Presidente del Coordinamento di ciascun paese. È stato un momento di grande partecipazione in cui i singoli iscritti di Italia Viva residenti all’estero hanno potuto esprimere la propria opinione in merito alla direzione politica del partito intervenendo e votando nelle varie assemblee organizzate in tutto il mondo”.

I neo-coordinatori sono: Antine Milia (Regno unito), Oreste Foppiani (Svizzera), Gaia Marchiori (Argentina), Matteo Mannino (Belgio), Gabriella Moretti (Germania), Luca Malosti (Nord Europa, paesi scandinavi e baltici), Edoardo Chiozzi (Francia) – a cui si affianca come Vice Cinzia Emanuelli – e Luis Battistella (Repubblica Ceca).

“I coordinatori Paese – spiegano ancora dal coordinamento IV estero – lavoreranno a stretto contatto con i coordinatori di Ripartizione eletti durante il Congresso nazionale lo scorso ottobre: Niccoló Querci (Europa) – a cui si affianca come Vice Silvia Carrieri – Nicolas Fuster (Sud America), Francesco Prandoni (Nord America) e Natalia Conestà (Africa, Asia, Oceania)”.

“Come “vivaci” all’estero siamo orgogliosi di essere rappresentati nel Comitato Nazionale di Italia Viva dalla già Senatrice eletta dagli italiani all’estero Laura Garavini e da Niccolò Querci mentre nell’Assemblea Nazionale di Italia Viva saremo rappresentati da Antonella Scarinci, Giovanni Baruzzi, Louis Petrella e Alessandra Franzi – hanno proseguito dal coordinamento -. Come primo congresso si tratta di un momento molto importante per Italia Viva Estero che grazie agli organismi eletti potrà adesso lavorare meglio per iniziative a favore degli italiani nel mondo”.

Staremo a vedere.

@rickyfilosa