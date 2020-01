CAOS M5S | Paragone espulso, Dibba è con lui. Le reazioni politiche [VIDEO]

Proprio Alessandro Di Battista, infatti, è tornato a farsi sentire e sul caso ha commentato: “Paragone è molto più grillino di tanti altri all’interno del Movimento, io sono sempre stato d’accordo con lui”. Parole che pesano, quelle del Dibba.

Daniela Santanchè, Fdi: “L’espulsione di Paragone la dice lunga sul regime dei 5 stelle, tante chiacchiere pochi fatti e molti contrari alla demagogia che portano avanti. Casaleggio predica bene e razzola male. Non salvano piu’ nemmeno la forma. Debellare il nemico interno buttandolo fuori e’ lontano anni luce da qualsiasi parvenza democratica”.

Su Facebook la senatrice M5s Barbara Lezzi, ex ministro del Sud: “Gianluigi Paragone è e resta un mio collega. Fino a quando, e sono certa che continuerà così, lavorerà senza sosta per i deboli, per assicurare un salario minimo decente, per fare in modo che le multinazionali osservino le leggi del nostro Paese resterà un mio collega. Fino a quando avrà il coraggio di non rispondere né alla Lega, né al PD, né ad altri ma solo al buonsenso e alle sue idee, come sempre ha fatto, resterà un mio collega. Per il resto, non sono permalosa. Non è una buona idea espellere gli anticorpi, caro Movimento 5 Stelle. In alto i cuori”.

Gregorio De Falco, ex pentastellato, ora senatore del misto, intervistato da LaPresse, non ha dubbi: “Paragone, rispetto ai criteri utilizzati in passato, è stato tollerato e la sua espulsione non mi meraviglia”. “Il Movimento ha temporeggiato perché è evidente che il peso di un voto in Senato è molto importante. L’espulsione è motivata da un doppio ordine di ragioni: non solo la distanza politica che si è creata tra Paragone e il Movimento, ma anche per la questione delle restituzioni, su cui non mi permetto di entrare”.

Per De Falco “Paragone rappresenta una delle anime del Movimento connotata a destra e vicina alla Lega”, “Di Battista si è schierato con Paragone… Anche le dichiarazioni di Di Battista partono da una forma di opportunismo, ecco perché si accoda a Paragone. Si vede la voglia di essere al centro della scena. In realtà tutti questi personaggi sono dei piccoli Halifax…”.