CANARIE | Italiani all’estero, il 25enne italiano Luca Brignone ucciso da forti onde a Tenerife

Secondo le prime ricostruzioni, il nostro connazionale probabilmente è stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la fidanzata

Luca Brignone, ragazzo italiano di 25 anni originario di Cuneo, è morto a Tenerife, nelle Canarie: il suo corpo senza vita è stato ritrovato in mare martedì 15 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, probabilmente è stato sorpreso e travolto da forti onde mentre si trovava in vacanza con la fidanzata.

Secondo quanto riporta la stampa locale, in seguito a una chiamata d’emergenza, poco prima delle 15 di lunedì 14 agosto, i soccorritori sono accorsi nella zona de Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide. Lì, hanno tratto in salvo la fidanzata 23enne di Brignone: tuttavia, di lui non c’era traccia.

La giovane è stata trasportata all’ospedale universitario Hospiten Sur con una crisi d’ansia, mentre diversi mezzi di soccorso sono stati mobilitati per cercare il fidanzato scomparso in acqua. Il suo corpo è stato trovato il giorno dopo (martedì 15 agosto), nella stessa zona.

Un pensiero, da parte nostra, va alla famiglia di Luca: un tragico, tragico Ferragosto per i suoi cari. A tutti loro va il nostro abbraccio.