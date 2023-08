CANADA | Italiani nel mondo, Di Sanzo (Pd) a Toronto per commemorazione Marcinelle

L’On. Christian Di Sanzo partecipa a Toronto alla commemorazione della 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨, organizzata dal Comites Toronto con la presenza del Console Generale Luca Zelioli, della Senatrice Francesca La Marca, del Deputato canadese Francesco Sorbara.

“Davanti al monumento agli italiani caduti sul lavoro alla Woodbridge Memorial Arena, abbiamo commemorato questa giornata che segna un profondo ricordo in tutti noi della storia dell’emigrazione italiana. La tragedia di Marcinelle in Belgio l’8 Agosto del 1956 fu uno dei piu’ grandi disastri minerari della storia dove morirono 136 italiani. Ma non e’ solo Marcinelle che ricordiamo oggi, ricordiamo tutte le stragi sul lavoro di tanti emigranti italiani nel mondo come qui in Nord America 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐨𝐧𝐠𝐚𝐡 𝐢𝐧 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐚 del 1907 dove morirono ben 171 italiani, in gran parte dal Molise, Calabria, Abruzzo, nella grande ondata di immigrazione verso gli Stati Uniti conseguente all’abolizione della schiavitù e alla 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐨𝐝𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥o 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐢𝐬𝐦𝐨”.

“Ringrazio la comunità italiana di Toronto e il Comites per organizzare ogni anno questa commemorazione, l’unica che ancora oggi si svolge in Nord America – un segnale per ricordarci di 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚“, ha dichiarato l’On. Christian Di Sanzo – eletto nella Ripartizione Nord e Centro America.