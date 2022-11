CANADA | Italiani all’estero, Comites Montreal: Margherita M. Morsella eletta presidente

“IN OTTEMPERANZA al Decreto Consolare 5/2022 del 3 Ottobre 2022 della Console Generale d’Italia a Montreal, Dott. ssa Silvia Costantini; A SEGUITO della riunione del 13 Ottobre 2022 svoltasi nella sede del Consolato Generale d’Italia a Montreal per l’elezione del Presidente del Com.It.Es. Montréal e del relativo Verbale; il presente comunicato è per annunciare che l’Avv. Margherita M. Morsella è stata eletta Presidente del Com.It.Es. Montréal, con la maggioranza assoluta, il 13 ottobre 2022”. E’ quanto si legge in una nota del Comites di Montreal.

L’Esecutivo del Comites Montreal è così formato:

Avv. Margherita M. Morsella, Presidente

Renzo Orsi, Vice-Presidente

Luisa Rabach, Segretaria

Paola Miserendino, Tesoriere

I Consiglieri:

Anna Maria Buondonno

Maria Ciccone

Avv. Anna Colarusso

Marino Angelo De Ciccio

Daniela Fiorentino

Vittorio Giordano

Santino Quercia

Vera Rosati

“Il 24 ottobre 2022, presso il Consolato Generale d’Italia a Montreal, in presenza del Console Commerciale Dott. Fortunato Carlo Mangiola e Cav. Giovanna Giordano, presidente uscente, è avvenuto il passaggio delle consegne. Il 27 Ottobre 2022, ha avuto luogo la seconda riunione del Com.It.Es. Montreal presso la sede del Com.it.es. Montreal, con la presenza del Console Commerciale Dott. Fortunato Carlo Mangiola. Approvazione del Verbale del 13 Ottobre 2022, del Bilancio Consuntivo 2021 e del Bilancio di previsione 2023, tra altro”.

Breve Biografia della Presidente

L’Avv. Margherita M. Morsella è nata in Italia a Duronia, nella provincia di Campobasso, nel Molise. Emigra da bambina con i genitori nel 1965 a Montréal, Québec, Canada. E’ avvocata, attivista, autrice. Iscritta all’Albo degli Avvocati del Québec dal 1987. Esperta in diritto di famiglia e diritto privato internazionale. Riceve nel 2020, per il suo attivismo nel campo della giustizia sociale, il Premio Justice Pro-Bono Paris-Québec. Attualmente esercita la professione di avvocato presso lo studio legale Devichy avocats Montréal.