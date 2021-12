CANADA | Insediato il nuovo Comites di Montréal, Vittorio Giordano eletto presidente

La seduta d’apertura, come prevede la legge, è stata presieduta dal più votato dei candidati, il prof. Renzo Orsi. La presidente uscente, Giovanna Giordano, si è subito congratulata con il neo presidente, Vittorio Giordano

MONTRÉAL – Si è tenuta giovedì 16 dicembre, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Montréal, la prima riunione del neo eletto Com.It.Es di Montréal, cui hanno preso parte anche il Console d’Italia a Montréal, Lorenzo Solinas, e la Cancelliera Amministrativa dello stesso Consolato, Gabriella Petrone.

Come già annunciato, la lista INSIEME PER GLI ITALIANI (591 voti) si è aggiudicata le elezioni per il rinnovo del Comites di Montréal, conquistando la maggioranza relativa dei seggi con 7 eletti su 12: Vera Rosati, Vittorio Giordano, Daniela Fiorentino, Marino De Ciccio, Anna Maria Buondonno e Margherita Maria Morsella.

Gli altri 5 posti sono andati alla lista UNITALIA (494 voti): Renzo Orsi, Paola Miserendino, Luisa Rabach, Santino Quercia e Maria Ciccone. Nella circoscrizione consolare di Montréal, gli iscritti nei registri elettorali sono stati 1.718 su 37.247 iscritti all’Aire, ovvero il 4,61% degli eventi diritto. Alla fine, hanno effettivamente votato in 1.270, ovvero il 3,4% degli elettori potenziali. Al netto delle buste annullate (111), delle schede bianche (2) e delle schede nulle (72), i voti validi sono stati 1.085.

La seduta d’apertura, come prevede la legge, è stata presieduta dal più votato dei candidati, il prof. Renzo Orsi, il quale, dopo aver espresso le proprie congratulazioni ai neo eletti consiglieri, ha proceduto con gli adempimenti previsti dalla normativa per la prima riunione. I consiglieri hanno quindi proceduto con l’elezione del Presidente, esprimendosi a maggioranza a favore di Vittorio Giordano. Come vicepresidente è stata scelta Vera Rosati. A completare il comitato esecutivo sono Anna Colarusso (che è stata altresì eletta Segretaria del Com.It.Es.) e Margherita Morsella, nelle veci di tesoriera.

La presidente uscente, Giovanna Giordano, si è subito congratulata con il neo presidente, Vittorio Giordano, ripromettendosi di procedere, già nei prossimi giorni, al passaggio di consegne come previsto dalla Legge.