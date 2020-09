Campagna di promozione del vino italiano all’estero, Baldantoni: “Aprirsi pure ai mercati balcanici”

Cronache di Salerno riporta il commento di Giovanni Baldantoni, presidente di Palazzo Italia Bucarest, sull’annuncio del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, fatto domenica in visita a cantine pugliesi, di una campagna di promozione del vino “Made in Italy” nel mondo attraverso 6 ambasciate per incontri con buyer e importatori per ridare slancio al settore dopo il lungo lockdown è importante.

“Mi auguro – osserva Baldantoni – che nella campagna ci sia anche l’area dei Paesi dell’Europa dell’est, un mercato importante per i nostri vini, individuando almeno una delle 6 ambasciate cui pensa il Ministro”.

“Negli ultimi cinque anni – sottolinea ancora l’imprenditore – le importazioni di vino dei Paesi dell’Europa Orientale sono aumentate del 26%, senza contare la Russia, e si aggirano intorno a quota 1,2 miliardi di euro. Tutti insieme, fanno un mercato da export grande quasi quanto il Giappone. Ma con tassi di crescita della domanda decisamente più alti: tra il 2013 e il 2018 l’import di vino della Croazia è aumentato dell’ 86%, quello della Romania del 66%, quello della Polonia del 49% e quello della Bulgaria del 61 per cento. Anche i “nobili” vini lucani, aglianico in testa – conclude – da anni hanno un buon seguito di vendite e consumo in particolare nel comparto ristorazione”.