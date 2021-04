CALABRIA | Tropea eletta Borgo dei Borghi 2021 [FOTO]

E’ considerata “la Perla del Tirreno”. Il borgo sorge in posizione scenografica su un alto promontorio tufaceo, a cavallo tra i golfi di Gioia e di Santa Eufemia

Tropea è stata eletta Borgo dei Borghi 2021. Un prestigioso riconoscimento per quella che viene definita “la Perla del Tirreno”.

La rinomata località marinara in provincia di Vibo Valentia, tra le mete più belle della Calabria, ha conquistato il gradino più alto del podio nella speciale classifica dell’ottava edizione del programma in onda su Rai 3, che ha visto in gara 20 splendidi borghi della nostra Penisola.

Conosciuta per le spiagge candide, le acque cristalline e le suggestive grotte che fanno parte della famosa Costa degli Dei, Tropea è una città che unisce alle sue innumerevoli meraviglie naturali la cura e la valorizzazione attenta del suo immenso patrimonio culturale, tanto da essere stata soprannominata “la piccola Atene della Calabria”.

Il borgo sorge in posizione scenografica su un alto promontorio tufaceo, a cavallo tra i golfi di Gioia e di Santa Eufemia, ergendosi come una panoramica terrazza sul mare conosciuta ed apprezzata già in epoca romana.