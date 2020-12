BREXIT | Schiavone (CGIE): “L’aspetto della libera circolazione avrà un forte impatto sugli italiani”

Finalmente Regno Unito e Unione europea hanno raggiunto un accordo sulla Brexit, ma oltre al campo economico che ha portato alla “soddisfazione di entrambe le parti” c’è “l’aspetto della libera circolazione” che invece ha “subito una cesura” e che “avrà un impatto forte sugli italiani”. E’ quanto dichiara Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero, all’agenzia di stampa 9Colonne.

Libera circolazione e formazione sono alcuni degli aspetti che “interessano di più la nostra comunità”, prosegue Schiavone, facendo riferimento all’arrivo e alla permanenza degli studenti nel Regno Unito.

In questo senso, secondo il segretario generale del CGIE “gli accordi tra Stati non sono più alimentabili perché l’UE, come è giusto che sia, agisce come un corpo unico: bisognerà quindi continuare a lavorare sulle agevolazioni per riportare la libera circolazione a un livello paragonabile a quanto successo con dazi e commercio”.

Anche perché, ricorda Schiavone, “con la libera circolazione si aprono nuove opportunità per gli italiani” ed è per questo che è “auspicabile che i connazionali palesino la loro presenza nel Paese per raggiungere lo status di cittadini residenti”.