“Mentre mi complimento con il presidente del Consiglio per il grande successo politico ottenuto con il riuscitissimo vertice di lunedì scorso tra Italia ed Africa aperto alle istituzioni europee e a quelle finanziarie internazionali, auspico un vertice tra Italia e i Paesi dell’America latina e i Caraibi”. Lo dichiara il senatore Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del Maie, eletto in America latina.

“Ricordo – prosegue il senatore – che nel continente, dove vivono oltre quattro milioni di italiani, ci sono risorse naturali, potenzialità economiche e di mercato che dovrebbero spingere un governo come quello Meloni a sviluppare una più forte e organizzata cooperazione con gli Stati latini americani”.

“La visita del neo presidente argentino Javier Milei in Italia, in programma nei prossimi giorni, è una occasione per approfondire una simile prospettiva e spero vada considerata con la giusta attenzione. Il MAIE, da sempre attento alla necessità di migliorare la cooperazione italo-latino americana, sarà certamente a disposizione e pronto ad offrire ogni contributo in tale direzione”, conclude Borghese.