Boom di presenze al Salone Nautico Internazionale di Napoli

Sono state ben dodicimila le presenze di visitatori registrate nelle prime due giornate del Salone Nautico Internazionale di Napoli in corso al porto turistico di Mergellina. L’evento, organizzato da Afina, Associazione Filiera Italiana della Nautica, e che resterà aperto sino a domenica 20 novembre, espone oltre 70 imbarcazioni tra gozzi, gommoni, motoscafi e yacht. Modelli tra i 6 e 25 metri che i visitatori dell’evento, con accesso gratuito, possono provare grazie al format che consente testare in mare le potenziali scelte.

Sole, mare calmo e la nuova location espositiva sono stati tra i fattori del successo del 36esimo appuntamento della kermesse che ha traslocato dal circolo Posillipo al molo di sopraflutto del molo Luise a Mergellina. Una scelta, come ha ribadito Gennaro Amato, presidente di Afina, per consentire la crescita dell’appuntamento nautico internazionale della città di Napoli: “Il numeroso flusso di visitatori, che hanno gradito la nuova location affollando nel primo fine settimana il Navigare, cancella ogni timore di aver lasciato una sede storica come quella del circolo Posillipo. Purtroppo, la darsena del sodalizio era diventata, oramai, un limite per un salone internazionale che ospita imbarcazioni sino a 25 metri e che, in quello specchio d’acqua, non avrebbero avuto possibilità d’attracco. Le dodicimila presenti al molo Luise, che al Posillipo registravamo nell’intero periodo espositivo dei nove giorni, dimostrano la necessità di avere un accesso e visibilità maggiori per la crescita e sviluppo del Salone Nautico Internazionale di Napoli”.

Ma se da una parte il pubblico, e gli espositori, hanno trovato largo riscontro tra domanda ed offerta, l’evento è diventato anche spunto di rilancio e, forse, soluzione di una problematica importante legata all’insufficienza dei posti barca e degli ormeggi lungo la linea di costa cittadina.

“Abbiamo finalmente messo tutti d’accordo e questa volta non intorno ad un tavolo, dove spesso si fanno solo chiacchiere, ma proprio sul mare, dove il problema è evidente e va affrontato. In occasione della cerimonia inaugurale del Navigare – spiega Gennaro Amato – alla quale hanno partecipato tutti i rappresentanti istituzionali e i presidenti dei maggiori sodalizi bancari e associativi, si è trovata la quadra per risolvere la questione. Autorità Portuale, Comune e Regione hanno espresso le volontà progettuali che sottoporranno all’organo di controllo paesaggistico per procedere nell’esecutività migliorativa prevista proprio a Mergellina. Camera di Commercio e Bcc Napoli, rispettivamente nei propri ruoli, sono pronte a finanziare e sostenere le opere. Noi di Afina, in qualità di associazione nazionale di categoria della filiera nautica, siamo pronti a fare la nostra parte sia economicamente, sia progettualmente”.

Tornando all’esposizione, che in settimana sino a venerdì continuerà con orario dalle 12.30 alle 17.30, va sottolineata l’omogeneità della proposta in acqua. Si parte dai gommoni dai 6 fino ai 14 metri, rappresentati dai migliori cantieri di battelli pneumatici italiani, passando per i motoscafi dai 10 ai 15, con brand di prestigio come Cayman, Cranchi, Rio Yachts, per citarne alcuni, arrivando ai gozzi di ogni taglia e misura realizzati dai cantieri top del territorio campano. Ma la parte del leone, per i sogni e l’interesse del pubblico, l’hanno fatta gli yacht con brand come Pershing, Cranchi, Ferretti, Absolute, e stranieri come Jeanneau, Beneteau e Bavaria.