BLOCCATI ALL’ESTERO | Rientro in Italia per due italiani bloccati in Messico

La loro storia, scrive Il Tempo oggi in edicola, è diventata il simbolo degli italiani bloccati all'estero e che hanno lottato per un ritorno alla normalità

Per Marco Viti e Veronica Ratini finalmente l’incubo è finito. A raccontare la loro storia è il quotidiano il Tempo oggi in edicola.

Dopo il ritorno in Italia di Davide Conti, 20enne romano della Garbatella, bloccato a Saint-Barthélemy nelle Antille a causa dell’emergenza Covid insieme ad altri italiani, nel primo pomeriggio di oggi – si legge sul giornale – anche la coppia di “tour leader” bloccata in Messico a Playa del Carmen, una località balneare messicana, situata lungo la linea costiera caraibica della Riviera Maya, nella penisola dello Yucatán, prenderà il volo per l’Italia.

La loro storia è diventata il simbolo degli italiani bloccati all’estero e che hanno lottato per un ritorno alla normalità. Salvo scongiuri e impedimenti dell’ultimo momento, i due trentenni, lui di Latina, lei di Roma, torneranno in Italia con un volo da Cancun diretto per Milano.

Continua senza sosta, giorno dopo giorno, il lavoro della Farnesina, con la collaborazione della nostre rete consolare, per agevolare il rientro a casa di quei connazionali ancora costretti, loro malgrado, a restare in un Paese straniero.