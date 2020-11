BEVANDE NATALIZIE | Lait de poule, un po’ cocktail un po’ dessert

Bevande natalizie tutte da gustare. Il lait de poule. Originale, sfizioso, un po’ cocktail un po’ dessert. Una valida alternativa alla tisana o alla cioccolata calda. Il freddo inizia a farsi sentire, la stagione invernale è alle porte e una buona bevanda calda è un ottimo modo per allietare i nostri pomeriggi casalinghi. E’ la gioia dei bambini e degli adulti un po’ golosi. E’ il lait de poule, letteralmente latte di gallina. E’ molto diffuso nei paesi anglosassoni, Gran Bretagna, ma anche America, Australia e Francia. Viene chiamato anche Eggnog. E’ un po’ cosmopolita, insomma, e la sua origine pare risalga al 1700.

Il suo utilizzo è duplice. Può essere servito caldo come una calda bevanda/cocktail da ristoro, come una tisana o una cioccolata, o un vin brulè. Oppure può essere servita freddo, come uno squisito dessert.

I suoi ingredienti sono semplici: latte, panna, vaniglia, caramello, uova, spezie. A dare quel suo tipico sapore saranno appunto la noce moscata e la cannella, sapientemente dosate. Tutti gli elementi si possono mixare a piacere, secondo il gusto o l’aroma che vogliamo far prevalere. Il risultato sarà comunque quello di una bevanda o dolce sfizioso e gustoso.

Per gli adulti o per chi vuole osare, è possibile aggiungere qualche goccia di brandy o di rum, da dosare con cautela. Per tutti quelli che adorano sentire l’aroma e il sapore del dolce, invece, si può addolcire il tutto con qualche spruzzo di panna montata. Anche la sua preparazione è semplice. Per realizzarlo occorre versare il latte e l’uovo in una terrina, sbattendo fino ad ottenere un composto omogeneo. Regolarsi con la fiamma, non deve mai raggiungere l’ebollizione, ma deve essere sempre tenuto a temperatura ambiente.

Dopodichè si aggiunge la noce moscata, la cannella e lo sciroppo di caramello e si continua a mescolare. Servito caldo, si può accompagnare a biscotti casalinghi. Se invece si vuole gustare freddo, come un dolce/gelato, occorre coprirlo e poi metterlo in frigo e lasciarlo almeno per un paio di ore. Si offrirà agli ospiti nelle coppette da gelato.