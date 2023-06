BERLUSCONI | Crisanti (Pd): “Non merita funerali di Stato”. La dura replica di Maurizio Gaparri

Silvio Berlusconi si è spento da poche ore e già si scatenano le polemiche. Secondo Andrea Crisanti, senatore eletto all’estero col Pd nella ripartizione estera Europa, il Cavaliere “non merita funerali di Stato né lutto nazionale”. “Non posso non esprimere la mia ferma contrarietà ai funerali di Stato, che ritengo inopportuni, così come al lutto nazionale per il nostro ex presidente del Consiglio”, dichiara in una nota Crisanti, uno dei medici diventati famosi durante la pandemia.

A Crisanti, senza mai fare il suo nome, replica a modo suo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato: “Il dolore di queste ore che precedono i funerali del nostro leader Silvio Berlusconi non mi consente di rispondere con le parole adeguate ad un neo senatore che si permette di offendere la memoria di un autentico statista. A costui dico che ci sarà il tempo e il luogo per rispondere alle sue affermazioni offensive, che dimostrano una qualità morale infima. Se la sua sapienza nella medicina è pari a quella dimostrata con certe affermazioni, poveri malati. Dovrebbe essere un medico, ma pare più un paziente in stato mentale confuso”, conclude l’azzurro.