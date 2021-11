Autunno: ode al benessere ai Quellenhof Luxury Resorts

Una mini vacanza alla ricerca dell’equilibrio psicofisico con “programmi sportivi” riservati agli ospiti e momenti benessere in spa: è la proposta autunnale dei Quellenhof Luxury Resorts. Dall’equitazione lungo i sentieri che costeggiano il lago e le affascinati montagne dell’Alto Adige, al golf in quota tra buche saliscendi per giocatori oppure nei Circoli storici del Garda, perfetti per coloro che hanno una grande passione per questo sport. Dal trekking con vista mozzafiato, al tennis, fino alle passeggiate in mezzo ai boschi per abbracciare gli alberi e respirare a pieni polmoni, oltre alle escursioni in motoscafo per scoprire il Garda dal lago con le sue baie nascoste all’occhio che percorre l’itinerario con l’auto. Programmi giornalieri da organizzare in autonomia, individualmente o in gruppo, oppure con un personal trainer e una guida che seguirà gli ospiti suggerendo allenamenti personalizzati.

Lo sport nei Quellenhof è sicuramente un plus, è un’offerta per il tempo libero incentrata sull’attività fisica per garantire agli ospiti una rigenerazione total body. Il fitness al Quellenhof Luxury Resort Passeier è movement allo stato puro: per l’autunno, infatti, viene proposto agli ospiti un programma di riequilibrio e di rilassamento per iniziare ogni giorno con la giusta carica. Attività di meditazione e di rafforzamento del sistema immunitario per poi affrontare i percorsi inseriti nei programmi della giornata con una grande attenzione per le varie discipline sportive. La struttura propone corsi di approccio al golf, all’equitazione e al tennis, abbinati a trekking, e-bike ed equitazione con passeggiate in quota o alla scoperta delle malghe e delle loro produzioni. Al Quellenhof di Lazise tutto cambia e il soggiorno si colora di azzurro e si illumina di luce solare, per vivere un’esperienza a misura di lago. Oltre al tennis, il golf, il running e il trekking, è possibile solcare il Garda con gli storici motoscafi Riva in legno, grazie a un programma di escursioni per scoprire il lago dal lago.

A completare l’ampia proposta del Quellenhof Luxury Resort Lazise e del Quellenhof Luxury Resort Passeier, il mondo wellness tra il centro benessere con cabine dedicate a trattamenti terapeutici, massaggi e innovativi percorsi estetici termali e di medicina estetica. Un panorama che si rinnova, di stagione in stagione, con numerose proposte per vivere un’esperienza unica. Per ritrovare l’elasticità della propria pelle e la tonicità del corpo, nei Quellenhof Luxury Resorts è possibile seguire, nei Medical Center Quellenhof, dei trattamenti personalizzati di medicina estetica con la consulenza del dottor Lorenz Larcher. Dal 28 novembre all’Onda Spa del Quellenhof Lazise ci si potrà sottoporre a trattamenti di Microneedinling, Criolipolisi, Botulino e Filler all’acido ialuronico. Oltre a trattamenti anti cellulite Diamond e, ancora, stimolazione elettromagnetica Cristal Fit.