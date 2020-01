AUSTRALIA | Italiani nel mondo, la Laurea ICoN sbarca a Sydney

ICoN è un Consorzio di Università italiane che promuove la lingua e la cultura italiana attraverso l’e-learning. Opera in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri ed è presente in oltre 80 paesi di tutto il mondo

L’8 gennaio 2020 è stata firmata una convenzione nell’ambito del Corso di Laurea triennale di Lingua e Cultura Italiana tra il Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) e la Marco Polo – The Italian School of Sydney. L’accordo intende rafforzare l’offerta formativa italiana in Australia e contribuire all’innalzamento della qualità della lingua e della cultura nel contesto locale.

ICoN è un Consorzio di Università italiane che promuove la lingua e la cultura italiana attraverso l’e-learning. Opera in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri ed è presente in oltre 80 paesi di tutto il mondo. A seguito della convenzione, i candidati iscritti al corso ICoN potranno conseguire gli esami semestrali presso la struttura scolastica della Marco Polo a Bossley Park. Inoltre, gli studenti che frequenteranno i corsi di lingua e cultura italiana presso la scuola potranno usufruire delle molteplici risorse didattiche ICoN, tra cui una vasta biblioteca digitale.

La Marco Polo è impegnata nella promozione della lingua e della cultura italiana a Sydney, con classi per studenti in età scolare e post-secondaria. Oltre ad essere riconosciuta come scuola di lingua dal governo statale del Nuovo Galles del Sud, l’istituto è sede di esami CILS, convenzionato con l’Università per Stranieri di Siena (http://www.cnansw.org.au/cna-marco-polo-school.htm).

Il corso di laurea triennale è indirizzato a connazionali residenti all’estero e ai cittadini stranieri. Le iscrizioni al nuovo semestre del Corso di Laurea (http://www.icon-laurea.it/) apriranno il 10 febbraio 2020. Sono disponibili anche borse di studio a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione. Il Corso di Laurea può essere seguito con tutorato o in autoapprendimento. I percorsi didattici offerti (curricula) sono quattro: didattico-linguistico, letterario, storico-culturale e arti-musica-spettacolo. Il Corso di Laurea triennale ICoN, seguito da un Master in un’università locale, è una via possibile per coloro i quali intendono insegnare lingua italiana o materie umanistiche nelle scuole australiane.

“La convenzione ICoN rappresenta un passo avanti per la nostra scuola, nel poter offrire a Sydney un percorso formativo in Italiano a cominciare dall’età infantile fino all’istruzione terziaria. Solo con l’educazione possiamo contribuire alla crescita di giovani generazioni di leader per la nostra comunità.” – ha ricordato Marco Testa, direttore scolastico della Marco Polo.