AUSTRALIA | Comites NSW lancia il nuovo sito internet con apericena insieme alla comunità

Il ComItEs NSW ha annunciato l’imminente apertura del nuovo sito internet istituzionale che sarà messo online durante un evento conviviale con la comunità italiana del NSW. Insieme al sito, sarà rivelato il nuovo logo che darà una nuova identità grafica al Comites. Per l’occasione, il Comites ha deciso di coinvolgere anche la comunità, organizzando una apericena che si svolgerà martedì 22 agosto presso l’Italian Forum Cultural Centre con inizio alle ore 19.

L’evento sarà allietato dal duo “According to us”, mentre Sandro Isabella, conosciuto come The Pasta Man, preparerà degli stuzzichini italiani. Il tutto per passare una serata insieme all’insegna dell’italianità.

I biglietti, che coprono il costo di cibo, bevande e intrattenimento, sono in vendita qui.

Il sito è stato costruito con l’intento di diventare il portale della comunità italiana del NSW. Oltre alle normali funzioni di rappresentanza e trasparenza, il sito ha una sezione dedicata alle informazioni utili e una pagina che raccoglierà tutti gli eventi comunitari. Invitiamo tutte le associazioni ad inviare le proprie iniziative all’ indirizzo email del Comites info@comitesnsw.com.au

“Come organismo di rappresentanza della comunità italiana del NSW – ha dichiarato il Presidente Luigi Di Martino – è fondamentale che la nostra istituzione sia facilmente raggiungibile anche online dai nostri cittadini. Quest’ultima iniziativa è parte di una lunga serie di attività già avviate fin dall’inizio del nostro mandato che sta collocando il Comites come voce autorevole di rappresentanza dei cittadini italiani del NSW nei confronti del governo italiano”.