ARRESTATO | Trapani, 39enne in manette: hashish e marijuana nascosti negli slip

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana la Polizia ha arrestato a Trapani un 39enne, già noto alle forze di polizia.

L’uomo è stato bloccato dagli agenti in borghese nei pressi della piazza San Francesco di Paolo e durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 8 dosi di marijuana, dal peso complessivo di circa 30 grammi, parecchie dosi di hashish, dal peso complessivo 64 grammi, e 548 euro in banconote di piccolo e medio taglio ritenute dagli investigatori provento dell’attività illecita.

La droga era nascosta negli slip.

In casa sono stati trovati altri 30 grammi di sostanza stupefacente tra la cucina e la camera da letto. Il 39enne, dopo la convalida dell’arresto, è stato posto ai domiciliari.