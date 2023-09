Carlos Malacalza è il nuovo presidente di FEDITALIA, la federazione che riunisce le più importanti associazioni italiane in Argentina, una sorta di NIAF argentina. Si tratta di un giovane connazionale considerato da sempre molto vicino al Sen. Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Auguri di buon lavoro a un giovane dirigente della nostra comunità e a tutto il suo Comitato Direttivo”, scrive Merlo sui suoi canali social. E prosegue: “Un rinnovamento generazionale, un gruppo di giovani che avranno la responsabilità di portare avanti il lavoro in quella che viene riconosciuta come la madre di tutte le associazioni italiane in Argentina”, sottolinea il presidente MAIE.

Sono molti i giovani che fanno parte del nuovo Comitato Direttivo di questa potentissima Confederazione, della quale è stato Presidente anni fa il Senatore Luigi Pallaro. Una istituzione considerata la “Istituzione Madre” di tutte le migliaia di associazioni che esistono in Argentina distribuite in tutto il Paese.

Continuano dunque a crescere le nuove generazioni coltivate dal Senatore Merlo – e dal suo braccio politico a Buenos Aires Dario Signorini, oggi presidente del Comites Buenos Aires – e che con loro hanno lavorato e progettato il futuro, sempre dalla parte degli italiani nel mondo, in particolare vicini a quelli più deboli e bisognosi.

Oggi, tra i vari dirigenti delle associazioni italiane cresciuti vicini al Senatore italo-sudamericano, si trovano Carlos Malacalza, José Straquadagni, Alejandro Figurelli, Mariano Tomatis, Florencia Caretti, Esteban Roni, Sivana Galoppi, solo per citarne alcuni.

Comisión Directiva FEDITALIA

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente: MALACALZA CARLOS – FAEER- EMILIA ROMAGNA

Vicepresidente primero: FIGURELLI ALEJANDRO – FEDITAL – LOMAS DE ZAMORA

Vicepresidente segundo : VALOPPI SILVINA-FEDIBA BUENOS AIRES

Secretario General: NICOLETTA ANTONIO – FACA – CALABRESES

Pro Secretario General: TOSI ALEJANDRO – FABA-LUCANOS

Tesorero: STRACQUADAINI JOSE – UTRIM- TEVISANOS

Pro Tesorero: BOGLIOLI LOURDES – FEDIME -MENDOZA

Secretario de Actas: PERONA MARIA VICTORIA- FAILAP -LA PLATA

Pro Secretario de Actas: TOMATIS MARIANO – FAIA – MORON

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

REVISORES DE CUENTAS TITULARES

1 CARETTI FLORENCIA – FAPA – PIEMONTE

2 RONI ESTEBAN – CAVA – VENETOS

3 MORONGIU NOEMI – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SARDI ARGENTINA

REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES

1 BORGARELLI JULIETA – FEDEMARCHE -MARCHIGIANOS

2 COMUNIELLO LIDIA – FESISUR – SICILIANOS

3 QUAGLIA DANTE NICOLÁS – FAIC – CÓRDOBA