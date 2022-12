Andrea Costantino rientrato in Italia, Menia (Fdi): “Per lui è il più bel Natale”

“Fratelli d'Italia ha da sempre preso a cuore la sua vicenda, ponendo, con diversi atti in sede parlamentare e politica, la sua liberazione come obiettivo prioritario di giustizia nei riguardi di un cittadino italiano ingiustamente detenuto”

“Un plauso al governo, al ministero degli Esteri, alla rete della Farnesina e ai nostri servizi di intelligence per la liberazione dell’imprenditore italiano, Andrea Costantino, rientrato oggi in Italia dopo essere stato forzatamente detenuto negli Emirati Arabi Uniti dal 2021. Fratelli d’Italia ha da sempre preso a cuore la sua vicenda, ponendo, con diversi atti in sede parlamentare e politica, la sua liberazione come obiettivo prioritario di giustizia nei riguardi di un cittadino italiano ingiustamente detenuto. Oggi l’obiettivo e’ stato raggiunto. Mai Natale sara’ piu’ bello per lui e per la sua famiglia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, vicepresidente della commissione Affari Esteri.