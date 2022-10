Anche la Cina celebra la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo

“L’italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo”: è il titolo dell’edizione 2022 della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, celebrata anche in Cina. Dal 17 al 22 ottobre, infatti, l’Ambasciata d’Italia a Pechino e l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Uni-Italia, hanno organizzato ed ospitato un ricco palinsesto di eventi e iniziative volti a celebrare la lingua e la cultura italiana.

La cultura italiana è senza dubbio un’eccellenza made in Italy ed è giusto promuoverla all’estero, perché questa è l’Italia: una superpotenza culturale.

Tutte le iniziative della Settimana della Lingua Italiana nel mondo hanno registrato una importante affluenza di partecipanti, con la presenza di esponenti di spicco del mondo della cultura e accademia locale e noti influencer cinesi e italiani, confermando, come dichiarato dall’Ambasciatore d’Italia in Cina, Luca Ferrari, “il forte interesse in Cina verso la cultura e la lingua italiana, anche del pubblico più giovane”.

La SLIM si è aperta con l’assemblea costitutiva dell’Associazione Insegnanti Italiani di Lingua Italiana in Cina (AIILIC), cui hanno partecipato oltre trenta insegnanti di lingua italiana in Cina, ivi inclusi i lettori di italiano in Cina inviati dalla Farnesina, alla presenza del Capo della Cancelleria consolare dell’Ambasciata, Simone Panfili, e del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Pechino, Federico Roberto Antonelli.