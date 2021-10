Alto Adige, il migliore hotel sostenibile d’Europa è il Naturhotel Leitlhof di San Candido

Naturhotel Leitlhof di San Candido premiato Europe's Leading Green Hotel 2021. Si trova in Alto Adige il migliore green hotel d’Europa secondo i World Travel Awards. 100% autosufficiente dal punto di vista energetico, il Naturhotel Leitlhof rispetta il pianeta e offre un’ospitalità sostenibile per le vacanze di lusso, immerso nella cornice delle Dolomiti

Il Naturhotel Leitlhof è stato nominato Europe’s Leading Green Hotel 2021 alla 28^ edizione dei World Travel Awards, il primo posto nella categoria dedicata all’ospitalità sostenibile. Il programma World Travel Awards, istituito nel 1993 al fine di selezionare e celebrare le eccellenze nell’ambito dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità, è riconosciuto a livello globale come il massimo segno distintivo dell’eccellenza del settore.

Il Naturhotel Leitlhof di San Candido garantisce un impatto neutrale sul clima grazie alla sfida intrapresa dal giovanissimo proprietario Stephan Mühlmann nel realizzare una propria centrale termoelettrica per la produzione di energia innovativa. Una storia di rispetto per la natura e amore per l’ospitalità autentica, ambientata nelle Dolomiti, dove la sostenibilità è declinata anche nell’architettura, nell’offerta gastronomica e nel mondo wellness.

“Siamo molto felici e orgogliosi di essere Europe’s Leading Green Hotel 2021. È il risultato di un grande Team che sta seguendo con tenacia il nostro percorso per rendere le vacanze di lusso sostenibili. Voglio ringraziare il nostro staff, i partner e i nostri fantastici ospiti per aver supportato la nostra filosofia.” Stephan Mühlmann