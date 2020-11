ALITALIA | Da metà dicembre riprendono i voli diretti da Roma verso Buenos Aires e San Paolo

Secondo quanto comunica una nota targata Alitalia, dalla metà di dicembre la compagnia aerea tornerà a operare i collegamenti non-stop da Roma verso Buenos Aires e San Paolo, sospesi rispettivamente a marzo e aprile scorsi a causa della pandemia.

Nel comunicato stampa si spiega i servizi aerei di linea con il Brasile e l’Argentina saranno effettuati con frequenza settimanale e segneranno non solo la ripresa, dopo circa nove mesi, di una connessione regolare diretta fra l’Italia e i due Paesi sudamericani, ma garantiranno anche maggiori opportunità di trasferimento delle merci fra l’Europa e il Sud America, grazie alla capacità di carico di 20 tonnellate (in 80 metri cubi di spazio) delle stive dei Boeing 777-200ER Alitalia che voleranno sulle due rotte.

In particolare, il collegamento con l’Argentina riprenderà dal 19 dicembre con partenza da Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo all’aeroporto di Buenos Aires-Ezeiza alle ore 8 (locali) del giorno dopo.

Dalla capitale Argentina, il Boeing Alitalia decollerà per la prima volta il 21 dicembre alle ore 14:05 (locali) per atterrare a Fiumicino alle ore 7 del mattino successivo. Il collegamento sarà effettuato con partenza da Roma il sabato e da Buenos Aires il lunedì.

Grazie alla collaborazione commerciale con Aerolineas Argentinas, i passeggeri Alitalia in arrivo a Buenos Aires potranno anche proseguire il loro viaggio dagli aeroporti della capitale Argentina verso 33 destinazioni in Argentina (fra queste, ad esempio, Cordoba e Mendoza), più altre cinque in Sud America, fra le quali Santiago del Cile, Lima e Asuncion.