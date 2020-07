ALBANIA | Italiani all’estero, Natasha Velia coordinatrice MAIE a Tirana

Nominata da Ricky Filosa, coordinatore MAIE Europa. La neo coordinatrice: “Ho già cominciato a diffondere la visione del Movimento qui a Tirana, grazie anche ai tanti connazionali con cui sono in contatto attraverso il mio lavoro di avvocato. Mi impegno fin da subito a rafforzare il network MAIE nella mia città e a farlo crescere”

Natasha Velia è la nuova coordinatrice MAIE a Tirana. A nominarla è stato Ricky Filosa, coordinatore del MAIE Europa.

Avvocato penale e civile, con in tasca un master su diritto civile e diritto di commercio, Velia parla albanese, italiano, inglese.

Cittadina italiana di origine albanese, tra le sue passioni ci sono la poesia e il giornalismo.

Natasha ha già aperto una sede MAIE a Tirana, in Via ”Dritan Hoxha”, Nr.145, App.57, 1023 (indirizzo in albanese: Rr, Dritan Hoxha, Nr.145, Ap.57, 1023, Tirane).

“Conosco da tempo il Movimento Associativo Italiani all’Estero, che considero l’unica vera alternativa per gli italiani nel mondo”, dichiara la neo coordinatrice. “Ho già cominciato a diffondere la visione del Movimento qui a Tirana, grazie anche ai tanti connazionali con cui sono in contatto attraverso il mio lavoro di avvocato. Mi impegno fin da subito a rafforzare il network MAIE nella mia città e a farlo crescere, affinché sia ancora più presente e organizzato, a tutto beneficio degli italiani residenti in questa circoscrizione consolare”, conclude.

“Continua a crescere il MAIE Europa – dichiara Filosa -, il lavoro che stiamo portando avanti giorno dopo giorno sta avvicinando un numero sempre più grande di persone, tutte interessate a far parte della nostra grande famiglia. Non un partito, ma un movimento liquido, orizzontale, fuori dalle vecchie ideologie della partitocrazia romana, che lavora da anni per difendere i diritti e gli interessi degli italiani nel mondo: questo siamo noi. Sono convinto – conclude il coordinatore europeo – che Natasha, grazie alla sua esperienza e ai suoi contatti, potrà dare un grande contributo al Movimento. Buon lavoro, nell’interesse degli italiani residenti a Tirana”, conclude Ricky Filosa.