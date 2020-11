ALBANIA | Italiani all’estero, Isabella Ruggeri responsabile del dipartimento MAIE Donne

Bergamasca, imprenditrice, è a contatto con gran parte della comunità italiana residente nella zona in cui vive, con il mondo femminile in particolare

Isabella Ruggeri è la nuova responsabile del dipartimento Donne del MAIE Albania. A nominarla è stato il coordinatore nazionale del MAIE in Albania, Vincenzo Pelliccione.

Bergamasca di origine, imprenditrice nel settore agricolo, Ruggeri è in Albania dal 2012 insieme a tutta la sua famiglia. E’ proprietaria di una azienda che produce legna e miele. Tra i vari investimenti, anche quello che riguarda un centro estetico di dimagrimento a Durazzo, dotato di macchinari di ultima generazione.

Isabella è a contatto con gran parte della comunità italiana residente nella zona in cui vive, con il mondo femminile in particolare.

“Sono pronta a fare del mio meglio per coinvolgere sempre più donne nel MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero, l’unico Movimento presente nel Parlamento di Roma e nel governo italiano che è sempre e comunque dalla parte degli italiani all’estero. Anche qui in Albania – conclude – stiamo costruendo e rafforzando il network MAIE, per essere vicini ai nostri connazionali e per far fronte alle loro esigenze”.