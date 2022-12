Agevolare la mobilità in casa

Oggi esistono dispositivi che si rivelano fondamentali e indispensabili per migliorare il comfort abitativo delle persone anziane e dei disabili. Più nello specifico, quando per noi stessi o per un familiare che ha difficoltà a deambulare, ci si rende conto di scegliere un sistema che possa assicurare una certa indipendenza fra le mura domestiche, ovvero in caso di appartamenti in cui sono presenti le scale, non si può trascurare l’importanza del montascale per anziani.

Tecnologia al servizio della comodità

Con il passare del tempo, dal punto di vista urbanistico, le città hanno subito dei profondi cambiamenti e si registra una maggiore attenzione verso l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nonostante ciò, gli impedimenti in casa continuano ad essere presenti e a limitare fortemente la mobilità.

La buona notizia è che gli sviluppi tecnologici hanno fatto passi da gigante per risolvere efficacemente molte criticità in contesti residenziali e infatti sono stati messi a punto prodotti sicuri, abbastanza semplici da utilizzare e contraddistinti da un design particolarmente curato che si abbina con qualsiasi stile architettonico, nonché personalizzabile in base alle specifiche richieste.

Superare i dislivelli presenti nell’appartamento diventa un problema decisamente importante per chi non riesce a muoversi liberamente, per questo servono soluzioni che siano non solo funzionali, ma anche in grado di garantire momenti di piena autonomia a tutte quelle persone impossibilitate nel compiere anche le più piccole azioni quotidiane.

La questione non cambia in caso di soggetti portatori di handicap che sono costretti sulla sedia a rotelle i quali, in assenza di un supporto da parte di terzi, non possono raggiungere i pianerottoli, quindi salire e scendere da soli le rampe senza rischiare spiacevoli incidenti.

Tipologie e utilizzi dei montascale

Ecco, quindi, che i servoscala, nella variante con piattaforma integrata, permettono al disabile di posizionarsi da solo sulla pedana, per poi effettuare la movimentazione fra i vari piani, con tutti i benefici psicologici che ne derivano. Sapere che ci si può spostare evitando la presenza di altre persone, rende decisamente le giornate più semplici e piacevoli.

Per quanto poi riguarda il costo montascale bisogna far presente che quasi sempre tali dispositivi vengono realizzati su misura, per cui non è possibile fare delle stime precise ma solo indicative. Esistono poi numerosi modelli sui quali spaziare e richiedendo un preventivo, previo sopralluogo, sarà possibile conoscere la spesa che bisogna affrontare, da scontare con eventuali incentivi. Ogni prodotto viene sempre testato accuratamente presso la sede di produzione prima di essere trasportato nel luogo in cui dovrà avvenire l’installazione.

Quest’ultima, diversamente da quello che si potrebbe pensare, non è mai lunga e non richiede opere invasive, in quanto nell’arco al massimo di una giornata verrà portata a termine a regola d’arte a cura di tecnici esperti. Il montaggio, che non comporta abbattimenti di muri o modifiche alla scale, comprende pure il collaudo finale, proprio per garantire la massima sicurezza agli utilizzatori.