ADDIO A TOTO CUTUGNO | Jovanotti: “Amico e maestro, ti porterò nel cuore”

“Ciao grande Toto, amico e maestro, sempre con una storia formidabile e un aneddoto fantastico da raccontare quando ho avuto la gioia di passarci del tempo. Miniera di consigli sul mestiere dello scrivere canzoni (mi svelò un trucco per far volare i ritornelli, che prima o poi userò in una canzone). Burbero dal cuore tenero e grande musicista esperto e curioso”. Lo scrive sui social Jovanotti pubblicando una foto con l’artista scomparso ieri e Brunori Sas del 2019 in un’esibizione a Roccella Jonica.

Jovanotti aggiunge: “Ha scritto capolavori pop che resteranno per sempre: Soli e Il tempo se ne va per @celentanoinesistente e quel monumento che è L’italiano, per dirne 3 che sappiamo tutti”.

Sulle foto che accompagnano il post scrive: “Queste due foto sono dello stesso Toto e di due Lorenzi, uno è quando ero ragazzino e amavo da pazzi Soli e i pezzi degli Albatros (la sua band) e l’altra di una serata indimenticabile a un #jovabeachparty a #roccellajonica quando si creò l’impossibile favoloso trio insieme a @brunorisas. Furono 15 minuti di puro amore e festa. Indimenticabile Toto Cutugno! Ti porterò nel cuore”.