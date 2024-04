“Con grande dolore e infinita tristezza abbiamo ricevuto, sabato scorso, la notizia della scomparsa di Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE: il Consiglio Generale e tutte le comunità italiane nel Mondo perdono un instancabile dirigente che fino all’ultimo delle sue forze fisiche si è battuto come pochi per i diritti degli italiani nel Mondo”. Cosi in una nota Mariano Gazzola, Vicesegretario Generale per l’America Latina CGIE.

“Viene a mancare – prosegue Gazzola – non solo un collega, ma soprattutto una persona molto vicina, con cui tutti noi abbiamo costruito un’amicizia fondata nel rispetto delle proprie idee e nella comune passione per il mondo degli italiani all’estero. A nome mio personale e di tutte le colleghe e tutti i colleghi dell’America Latina, le sentite condoglianze ad Angela, ai figli e alla famiglia tutta”, conclude Gazzola.