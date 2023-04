Addio a Mirella Giai, la prima senatrice degli italiani in Sudamerica

E’ morta Mirella Giai, la prima senatrice a rappresentare gli italiani del Sudamerica nel Parlamento italiano.

Mirella, conosciuta e apprezzata da molti, amata da tutti, si è spenta nella sua Rosario, in Argentina. Tra qualche settimana avrebbe compiuto 94 anni.

“Mirella era una emigrata italiana che ha dedicato tutto la sua vita a lottare per gli italiani nel mondo e i loro discendenti”, ricorda Ricardo Merlo, presidente MAIE.

“Ho avuto l’onore di essere stato candidato con lei alle elezioni politiche del 2008, in occasione delle quali siamo stati eletti io deputato e lei senatrice. La comunità italiana in Sud America ha perso una grande donna, amata, rispettata, e con un idealismo ammirevole”.

“Ciao Mirella – prosegue Merlo -, ci mancherai molto qui. Ma so che dal cielo ci accompagnerai per continuare le nostre/tue battaglie a favore degli italiani all’estero e dei loro discendenti. Buon viaggio, a nome di tutto il Movimento Associativo Italiani all’Estero”.

Ricardo Merlo e Mirella Giai

Pier Ferdinando Casini, ricordando la senatrice, su Facebook dichiara: “Oggi e’ una giornata triste per gli italiani in Argentina e per il Senato della Repubblica che, alle prime ore del giorno, hanno perso una delle donne simbolo della nostra emigrazione. Mirella Giai si e’ spenta a Rosario all’eta’ di 93 anni”.

“Fino agli ultimi istanti – riprende – il suo impegno e il suo lavoro sono sempre stati tesi a difendere i migliori valori dell’Italia, quelli che l’hanno caratterizzata negli anni della militanza politica quando opero’, nel periodo della dittatura di Jorge Rafael Videla, per assistere l’espatrio di centinaia di italiani che furono cosi’ sottratti al destino dei desaparecidos; e piu’ tardi quando venne eletta nel Senato della Repubblica nel 2008, rappresentando il Maie con impeccabile serieta’ e intelligenza”.

“Molti di noi l’hanno conosciuta nel suo impegno parlamentare e sono stati conquistati dalla sua rettitudine e dal suo vigore, ben in contrasto con l’esile aspetto fisico che la caratterizzava. Mirella Giai – conclude – e’ stata un bell’esempio di italianita’ e come tale il Senato della Repubblica dovra’ ricordarla nei prossimi anni. Mi inchino alla sua memoria e abbraccio affettuosamente i suoi familiari, sua figlia e i suoi nipoti”.

Interviene, tra gli altri, anche Fabio Porta, deputato Pd eletto in Sudamerica: “Mirella Giai, dopo una lunga vita dedicata in larghissima parte alla comunità degli italiani all’estero, ci ha lasciato”. “Ho mantenuto con lei un rapporto di grande stima e ammirazione, incontrandola più volte nel corso del mio mandato parlamentare ogni qualvolta mi recavo a Rosario, dove viveva con la sua famiglia. Oggi voglio abbracciare idealmente la famiglia di Mirella e tutte le persone che ne piangono la scomparsa. La comunità degli italiani all’estero perde un riferimento importante”.

Sui social network in tanti hanno lasciato un pensiero dedicato a Mirella, in particolare gli uomini e le donne del MAIE, il Movimento Associativo Italiani all’Estero che l’ha portata in Senato. Quel MAIE in cui lei credeva ciecamente e a cui è rimasta legata per tutto il resto della sua vita.