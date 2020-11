Acqua di mare: i benefici per l’organismo

L’acqua di mare è considerata l’acqua minerale più completa perché contiene il più alto numero di elementi esistenti in natura come per esempio il magnesio, lo zinco, il calcio, il rame, il ferro, il fosforo, il potassio, il sodio e lo iodio;

Il mare, si sa, è un vero toccasana per la nostra salute e non lo è solo perché è sinonimo di estate e vacanze ristoratrici dopo un anno di stressante lavoro o di studio. A fare bene al nostro organismo sono la salsedine e, in particolare, l’acqua marina che, grazie alle sostanze naturali benefiche, agli oligoelementi e ai sali minerali, può diventare un efficace rimedio per liberare le vie respiratorie, magari mediante l’utilizzo di una doccia nasale, ma può essere di grande aiuto anche per prevenire malattie e altri disturbi.

L’acqua di mare è considerata l’acqua minerale più completa perché contiene il più alto numero di elementi esistenti in natura come per esempio il magnesio, lo zinco, il calcio, il rame, il ferro, il fosforo, il potassio, il sodio e lo iodio; tutti elementi che il nostro organismo assimila anche soltanto respirando l’acqua marina.

Salsedine e acqua di mare, insieme, hanno un’azione rivitalizzante, detergente e antibatterica che aiuta a ripristinare l’equilibrio del nostro corpo rendendolo più forte e resistente all’attacco di eventuali germi e batteri.

Proprietà terapeutiche dell’acqua di mare

L’acqua di mare è facilmente reperibile e può essere utilizzata in diversi modi per portare benefici al nostro organismo. È infatti molto utilizzata a scopi terapeutici in quanto favorisce il recupero dei minerali, stimola le funzioni digestive e svolge un’azione antibatterica.

L’uso più diffuso riguarda le affezioni del cavo orale, nasale o per sinusite e disturbi da raffreddamento e viene quindi utilizzata per effettuare lavaggi del tratto respiratorio con azione fortemente antinfiammatoria. Inoltre ha un’azione antibatterica che contrasta la proliferazione degli agenti patogeni andando a purificare naso e gola senza introdurre sostanze artificiali.

L’acqua di mare può essere utilizzata anche per altri tipi di disturbi se assunti per via orale. Tra questi possiamo citare per esempio la diarrea, in quanto l’acqua marina aiuta a ripristinare l’idratazione dell’organismo e favorisce il riassorbimento di minerali; oppure ancora a curare la dermatite, perché favorisce i processi di depurazione interni del corpo; ed è in grado anche di stimolare la circolazione sanguigna e linfatica.

Ma i benefici dell’acqua di mare non finiscono qui. Vediamone alcuni più nel dettaglio:

Aerosol all’acqua di mare

Quando le onde di acqua marina si infrangono sulla spiaggia, sprigionano nell’aria un grande quantità di sali minerali tra cui il cloruro di sodio e il magnesio, lo iodio, il bromo e il silicio. Questi sali hanno la capacità di depurare le vie respiratorie e potenziare le difese immunitarie, per questo spesso i medici consigliano le vacanze al mare per chi soffre di forme asmatiche o per chi soffre spesso di infiammazioni come tosse e raffreddore. In alternativa, però, l’acqua di mare può essere utilizzata insieme all’aerosol per ottenere lo stesso risultato.

Acqua di mare per una pelle liscia e sana

L’acqua marina può essere utilizzata anche per fare degli scrub tutti naturali per la pelle. In effetti, se ci si fa caso, anche dopo un bagno in mare si ha la pelle visibilmente più tonica, uniforme e ripulita dalle cellule morte.

Inoltre l’acqua di mare, grazie alle sostanze ad azione antinfiammatoria che contiene, può essere utilizzata anche per alleviare alcune condizioni allergiche e patologie cutanee di tipo psicosomatico tra cui psoriasi, eczemi, dermatiti da contatto e acne seborroica.

Acqua di mare per rinforzare le ossa

Tra le varie sostanze di cui è ricca l’acqua marina troviamo anche il calcio, il potassio, il cloro e lo odio. Tutti questi minerali sono fondamentali per la salute delle ossa e per questo l’acqua di mare può essere utilizzata per aiutare a migliorare condizioni osseo-articolari come artrosi, osteoporosi, spondilosi e rachitismo.

L’acqua di mare per combattere la ritenzione idrica

L’acqua di mare può aiutare a combattere anche la cellulite. Infatti, grazie al processo dell’osmosi, l’acqua marina favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso. Senza contare che, grazie alla sua temperatura mediamente fredda, può avere effetti positivi sul sistema linfatico ed è in grado di tonificare anche tutta la muscolatura.

L’acqua di mare per accelerare il metabolismo

L’acqua di mare è in grado di accelerare il nostro metabolismo, non soltanto perché quando andiamo al mare andiamo a nuotare o a fare lunghe passeggiate sulla spiaggia e quindi tendiamo a fare più movimento, il motivo principale infatti è lo iodio contenuto al suo interno che permette un miglior funzionamento della tiroide, ottimizzando i processi biochimici metabolici.

Acqua di mare sì, ma solo se purificata

L’acqua di mare, tuttavia, non può essere utilizzata “al naturale”, soprattutto se vogliamo assumerla per via orale. Questo infatti dipende dall’elevata quantità di cloruro di sodio contenuto all’interno dell’acqua di mare che potrebbe creare un disequilibrio a carico dei reni.

Bere acqua di mare senza purificarla apporterebbe una concentrazione troppo elevata di sale nel sangue e questo potrebbe comportare un blocco renale o, nella peggiore delle ipotesi, se si continua ad assumere acqua di mare non filtrata anche un sovraccarico del cuore e del sistema circolatorio.