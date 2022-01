A Toronto il miglior ristorante italiano all’estero: è Don Alfonso 1890

La Gazzetta di Parma dedica uno spazio ai migliori ristoranti italiani all’estero. Il migliore in assoluto? È un ristorante di Toronto: Don Alfonso 1890. A decretarlo la classifica de I Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2022 – Prosecco DOC Award di 50 Top Italy, la guida online ideata da LSDM-Congresso internazionale di cucina d’autore e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.

Don Alfonso 1890 Toronto è il braccio canadese dello storico locale della Penisola Sorrentina, di proprietà della famiglia Iaccarino. Al secondo posto c’è un ristorante di Washington DC, Fiola, dello chef Fabio Trabocchi, al terzo posto Da Vittorio Shanghai, al quarto Otto e Mezzo – Bombana a Hong Kong e al quinto Sesamo a Marrakesh.

Delle 50 insegne presenti in classifica 7 sono situate negli Stati Uniti e altrettante in Francia, 5 nel Regno Unito e in Giappone, 3 in Cina, 2 in Canada, così come in Australia, Germania, Svizzera e Singapore. Insegne anche in paesi come il Sud Africa, Svezia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Russia, Austria, Brasile, Repubblica Ceca, Portogallo, Belgio, Danimarca e Marocco.