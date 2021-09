A tavola con il Guatemala: l’agroalimentare guatemalteco conquista gli imprenditori italiani

Per otto ore, l'edificio Wegil, nel centro storico della capitale italiana, ha ospitato con successo gli incontri d'affari tra 15 produttori guatemaltechi e più di 20 imprenditori italiani

Mercoledì 22 settembre si è tenuta a Roma la prima edizione di “A tavola con il Guatemala”. Una giornata ricca di importanti incontri B2B per promuovere i prodotti agroalimentari di eccellenza di 15 aziende del Paese centroamericano, e favorire sinergie commerciali sul territorio italiano.

La manifestazione è stata organizzata dall’Ambasciata del Guatemala in Italia insieme alla Camera di Commercio e Industria Italiana in Guatemala (CAMCIG), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri(Minex) e del Ministero dell’Economia del Paese.

Per otto ore, l’edificio Wegil, nel centro storico della capitale italiana, ha ospitato con successo gli incontri d’affari tra 15 produttori guatemaltechi e più di 20 imprenditori italiani, provenienti da diverse regioni, interessati a conoscere i prodotti con potenziale di importazione, come avocado, caffè, cacao, cardamomo, piselli cinesi, ortaggi biologici, frutti di bosco, fragole, noci di macadamia, sesamo, spezie, frutti secchi, salse piccanti, miele, rum e olio di palma.

La dimostrazione culinaria è stata presentata dalla giornalista Marinellys Tremamunno, con la partecipazione degli chef Sergio Díaz, del Ristorante Sublime in Guatemala, e Bruno Brunori del ristorante Casa Brunori in Italia, che hanno mostrato le loro abilità spiegando come i sapori intensi guatemaltechi possono fondersi con i piatti della tradizione gastronomica italiana.