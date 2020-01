8-25 FEBBRAIO | 150 eventi per il Carnevale di Venezia 2020

Uno spettacolo unico al mondo, quest’anno ancora più speciale, colorato, divertente. In programma dall’8 al 25 febbraio, il Carnevale di Venezia 2020 si presenta con 150 appuntamenti, 50 iniziative per bambini e ragazzi, altrettante rassegne culturali con la partecipazione di oltre 300 artisti tra centro storico e terraferma. La manifestazione quest’anno si intitola “La vita e’ un gioco della follia in cui il cuore ha sempre ragione”, ispirata, come ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro, ad un frase di Erasmo da Rotterdam.

Diretto da Massimo Checchetto, sarà un Carnevale che ruoterà intorno al tema dell’amore declinato insieme al gioco e a un pizzico di follia.

“Venezia torna a splendere – ha sottolineato Brugnaro -. Il Carnevale e’ un’occasione per dimostrare l’amore per Venezia restando in citta’ per piu’ giorni, in maniera slow, lenta, non mordi e fuggi”.

Piazza San Marco sara’ come sempre teatro di spettacoli e sfilate, ma anche luogo di incontri giocosi all’insegna dell’amore, di maschere e folli spettacoli. Domenica 16 febbraio ci sara’ il volo dell’Angelo dal campanile di San Marco; mentre il volo dell’Aquila e’ in programma domenica 23. Gran finale martedi’ 25 febbraio con il tradizionale Svolo del grande gonfalone del Leone di San Marco per celebrare la chiusura del Carnevale di Venezia con l’arrivederci al 2021.