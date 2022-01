Webinar circa le opportunità di sviluppo e investimento nelle zone franche della Costa Rica

Nell’ambito del processo di riattivazione economica, l’EuroCamera del Costa Rica, in collaborazione con la delegazione dell’Unione Europea nel paese, organizza un seminario virtuale rivolto alle imprese europee nei settori dell’agroindustria, delle energie rinnovabili, della mobilità “pulita” e del settore dei dispositivi medici e farmaceutici.

Questo seminario nasce con l’intento di stringere nuovi legami commerciali con l’Unione Europea, che pur essendo già consolidati hanno un ampio margine di crescita; e sono ancora lontani dal raggiungere il livello degli scambi commerciali che il paese ha con gli Stati Uniti.

Fondata nel settembre 2017, l’EuroCamera del Costa Rica è una federazione di camere di commercio bilaterali europee; le camere che la compongono sono: Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio e Paesi Bassi. Ogni anno, una delle camere binazionali dirige la presidenza della federazione. Per l’anno 2021-2022 la Camera di Commercio e Industria Italo-Costaricana guida l’Eurocamera.

Gli obiettivi dell’Eurocamera sono:

• fungere da interlocutore per i propri Associati dinanzi ai vari organi ed enti dell’Unione Europea.

• Fornire supporto commerciale alle aziende in Costa Rica e nell’Unione Europea.

• Sviluppare e agevolare l’attrazione di investimenti diretti europei in Costa Rica.

• Incoraggiare gli investimenti e il commercio realizzando eventi, studi, seminari, workshop e pubblicazioni.

• Fornire le informazioni, i servizi e il supporto necessari agli imprenditori per il miglior rendimento e successo delle loro attività.

• Promuovere la cooperazione con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie, di servizi e culturali tra il Costa Rica e l’Unione Europea.

L’Unione Europea continua ad essere uno dei maggiori partner commerciali del Costa Rica, sia per le importazioni che per le esportazioni. C’è stata una crescita costante negli intercambi commerciali dalla firma dell’accordo di associazione fino all’inizio della pandemia. In Centro America, il Costa Rica ha l’offerta esportabile più diversificata e con il più alto valore aggiunto.

Di seguito i dati relativi alla bilancia commerciale del 2020