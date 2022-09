VOTO ALL’ESTERO | Sudamerica, Mario Borghese a Caracas: “Il MAIE stravincerà in Venezuela” [FOTO]

Il vicepresidente MAIE, candidato al Senato: “In Venezuela, come in tutta l’America Meridionale, il MAIE è ormai un Movimento conosciuto e apprezzato dalla collettività italiana”. Nello Collevecchio, candidato deputato: “Il MAIE è l’unica forza politica nata da e per gli italiani all’estero, per noi i nostri connazionali sono una priorità assoluta”

Continua senza sosta la campagna elettorale del MAIE in America Meridionale. Tutti i candidati del Movimento Associativo Italiani all’Estero stanno girando il territorio, a stretto contatto con i connazionali. Mario Borghese, vicepresidente MAIE, deputato uscente e candidato senatore in quella ripartizione estera, si trova in questi giorni a Caracas, Venezuela, per il lancio ufficiale della campagna elettorale. L’evento si è tenuto domenica 4 settembre al Centro Italo-venezuelano di Caracas. Con Borghese il candidato deputato Nello Collevecchio, da tanti anni punto di riferimento importantissimo per l’associazionismo italiano in terra venezuelana.

In occasione del lancio della campagna numerosi i presenti: sala stracolma, con oltre seicento persone presenti, e grande entusiasmo da parte di tutta la comunità italiana del Venezuela; i connazionali hanno espresso grande fiducia nel MAIE e nei suoi candidati.

“Il MAIE è l’unica forza politica nata da e per gli italiani all’estero, per noi i nostri connazionali sono una priorità assoluta”, ha dichiarato Collevecchio, ricordando i tanti risultati ottenuti dal MAIE in Venezuela, a cominciare dall’assistenza ai connazionali più fragili e bisognosi.





“In Venezuela, come in tutta l’America Meridionale, il MAIE è ormai un Movimento conosciuto e apprezzato dalla collettività italiana. Sono convinto – ha detto da parte sua l’On. Borghese – che il MAIE stravincerà in questo Paese e che il candidato Nello Collevecchio otterrà la fiducia di tantissimi italo-sudamericani”, ha concluso.