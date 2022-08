VOTO ALL’ESTERO | Pd Belgio: “Bene le candidature di Toni Ricciardi e Nadia Buttini”

Nadia Buttini, membro della Segreteria federale e Responsabile per la Vallonia, è candidata alla Camera dei Deputati e Toni Ricciardi, segretario della Federazione del Partito in Svizzera è stato indicato capolista

“Sono state ufficializzate le candidature del Partito Democratico nella Circoscrizione estero. Per quanto concerne la ripartizione Europa, dopo un`ampia consultazione con i territori, le due richieste fatte dalla Federazione del Belgio sono state entrambe accolte. Sono felice di comunicare che la nostra Nadia Buttini, membro della Segreteria federale e Responsabile per la Vallonia è infatti candidata alla Camera dei Deputati e che Toni Ricciardi, segretario della Federazione del Partito in Svizzera è stato indicato, come da noi espressamente chiesto, capolista”. È quanto si legge in una nota di Lanfranco Fanti, segretario della federazione Belga del PD.

“Nadia – si legge nella nota – ha condotto battaglie come quella sulla doppia iscrizione (al partito italiano e contemporaneamente al Partito socialista belga), sul diritto di poter votare alle amministrative e di avere dei candidati e degli eletti nelle liste del Partito Socialista belga”.