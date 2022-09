VOTO ALL’ESTERO | Nesticò (Pd): “Più fondi ai giornali italiani nel mondo”

La lingua e la cultura italiana sono un patrimonio imprescindibile per il mondo, da utilizzare per creare sviluppo per la nazione e sostenere le comunità all’estero. Per questo il dottor Pasquale Nesticò, candidato per il Partito Democratico al Senato italiano nella ripartizione America Settentrionale e Centrale, l’ha inserito come obiettivo primario della sua campagna elettorale.

“Nel nostro programma – dichiara Nesticò – abbiamo inserito come punti cardini la promozione linguistica e culturale italiana. Proponiamo che si aumentino i fondi stanziati per gli Enti Promotori, i programmi culturali e l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado”.

“Allo stesso tempo – continua – bisognerà aumentare i fondi stanziati per il finanziamento a giornali, radio e programmi televisivi che promuovono la lingua e cultura italiana nel mondo che reputo molto importanti per il mantenimento dei contatti con la terra di origine. Promuovere scambi accademici – culturali tra le varie università d’Italia e dei paesi che ricadono nella nostra circoscrizione”.

E poi “lo studio della storia dell’emigrazione nel mondo, poiché oggi ci ritroviamo con italiani all’estero di terza o quarta generazione, che poco conoscono del passato dei loro nonni. Sarebbe un giusto riconoscimento per chi, per bisogno, ha dovuto lasciare la propria terra di origine per un futuro migliore, che le Americhe hanno dato. Da Senatore voglio creare un gruppo Parlamentare con gli eletti all’estero per discutere le azioni da intraprendere, mi batterò affinché queste proposte riescano a fare breccia all’interno del Parlamento e possano essere sviluppate in Italia e nel mondo”.