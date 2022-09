VOTO ALL’ESTERO | Angelo Viro: il programma politico del MAIE al servizio delle comunità di italiani in America [VIDEO]

Le problematiche che interessano gli italiani all’estero sono varie e molto diverse da quelle che interessano gli italiani che risiedono nei confini nazionali. Una delle necessità più diffuse riguarda l’apertura di nuovi consolati in quelle zone ad alta concentrazione di connazionali che, nonostante i grandi numeri, restano sfornite dei servizi.

Uno dei principali obiettivi del MAIE, infatti, è ampliare la rete consolare e puntare proprio su questi organi per rafforzare la presenza sul territorio. La scelta di puntare sui consolati piuttosto che sulle ambasciate è dettata dalla considerazione che questi assolvono il ruolo amministrativo di erogare i servizi di primaria importanza per gli italiani all’estero.

Vincenzo Odoguardi

Parallelamente, c’è da dare sostegno alle comunità italiane che si sono stabilite fuori dalla nazione. In sostanza, ci vogliono più fondi per creare nuove organizzazioni e mantenere quelle che già ci sono. Bisogna investire non solo su scuole e università, con borse di studio e progetti di scambio, ma anche sulla stampa, sull’arte, sulle tradizioni regionali che gli immigrati hanno esportato con loro: tutto questo entra sotto la dicitura di cultura e merita di essere rispettato e protetto.

In nome dell’italianità, in nome del Made in Italy, in nome di un’identità nazionale che ha radici profonde, le comunità italiane chiedono a gran voce di uscire dall’ombra in cui la politica dei partiti romani le ha relegate.

Più fondi per la cultura, più fondi per il commercio e l’imprenditoria; incrementare i servizi, diversi a seconda delle regioni. Valorizzare le istituzioni locali riconosciute dal governo italiano, i Comites per la parte sociale, il CGIE per gli aspetti normativi, le camere di commercio per le regolamentazioni economiche, gli istituti di cultura per quelli identitari. Ci sono già molte strutture che, in teoria, supportano gli italiani all’estero, ora bisogna renderle efficaci anche nella pratica.