Villaggi di Natale a Roma e dintorni. Cinecittà World Christmas Market e Il Villaggio di Natale del Solara a Casalpalocco: due grandi opportunità per vivere un’esperienza indimenticabile in un’atmosfera fatata, quasi di fiaba.

Il parco tematico di Cinecittà World fino al 7 gennaio 2024 si trasforma in un incantato Villaggio di Natale.

Il pubblico dei visitatori può immergersi in un suggestivo percorso di luminarie, luci brillanti e scintillanti, decorazioni natalizie, Christmas shows, mercatini di Natale dove poter curiosare fra idee regalo classiche oppure originali, oggetti di artigianato e di modernariato.

Non mancheranno show a tema per la gioia dei più piccoli. Una piccola città nella città, ma magica, incantevole e fatata, per staccare per qualche ora dal tran tran della vita quotidiana.

“Il Villaggio di Natale” del Solara a Casal Palocco, in via di Macchia Saponara 247/249, è arrivato alla XXVI edizione. Si tratta di un progetto originale che dal 1997 ricrea la magica atmosfera natalizia con tutti i suoi accessori fatti di luci splendenti, alberi, presepi, decorazioni e complementi di arredo provenienti da ogni parte del mondo, dolciumi e squisitezze.

Ogni anno si cerca di rendere originale l’evento, con tante nuove novità. I romani e anche i turisti di passaggio potranno vivere un’esperienza indimenticabile, un tuffo in un mondo fatato. L’allestimento del Villaggio è organizzato in aree tematiche.

Si varca la soglia entrando in una sorta di bosco ricreato con abeti naturali e artificiali, si procede per un viale di luci sfavillanti per poi attraversare paesaggi retrò e ancora arrivare alla magica atmosfera della casa di pan di zenzero.

Una delle chicche è Il salone del Natale classico, con tanti schiaccianoci, carillon, presepi di ogni tipo. Per chi lo desidera non mancano corsi di decorazione ed eventi speciali.

Naturalmente ci sarà anche Babbo Natale ad allietare i più piccoli con la sua presenza. Dedicato ai più grandi invece la shopping experience per organizzare un Natale veramente unico, personalizzandolo secondo i propri gusti.