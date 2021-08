VIDEO | Si chiama Giulia Perri, ha 25 anni ed è la regina della salsa

Si chiama Giulia Perri, ha 25 anni ed è la regina della salsa. L’italiana infatti ha vinto al “Congreso Mundial de la Salsa”, nella città di San Juan, la capitale di Portorico, arrivando prima nella specialità di professioniste singolo donna. Un’altra bella vittoria azzurra, dopo gli Europei di calcio e le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo.

Il “Congreso Mundial de la Salsa” – si legge su La Sicilia – ha organizzato quest’anno, per il suo 25° anniversario, un evento di tre giorni al “San Juan’s Coca-Cola Music Hall”, al quale hanno partecipato moltissimi Paesi, tra cui Stati Uniti, Argentina, Colombia, Germania, Gran Bretagna, Venezuela e Italia.

Perri, preparata dalla sua coach, la pluricampionessa Griselle Ponce, ha superato in una emozionante finale la vice campionessa mondiale, la colombiana Estefania Vargas e la portoricana Kimberly Aponte. Il quarto posto è stato occupato dalla rappresentante degli Stati Uniti Zoee Huskey mentre le venezuelane Emily López e Jennifer Greyer hanno occupato rispettivamente la quinta e la sesta casella.

Le sei concorrenti professionisti hanno raggiunto la finale grazie ai loro lavori coreografici. Ma per eleggere la nuova campionessa nella finale è stata usata l’improvvisazione. Così il made in Italy della danza continua a mietere successi in ogni dove.