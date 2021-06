VIDEO | Nuova BMW X3 2022 Facelift – PRIMO SGUARDO esterno e interno

Più sportivo, più moderno e più digitale. Per la seconda fase del ciclo del modello, BMW ha rinnovato la sua BMW Sports Activity Vehicle (SAV) di successo e la BMW Sports Activity Coupé (SAC) con un nuovo look, attrezzature migliorate e una struttura di gamma ottimizzata per i clienti