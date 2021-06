VIDEO | Nubifragio a Roma, Capitale allagata

Un violento nubifragio ha colpito Roma. Mentre scriviamo la pioggia continua a cadere violenta, anche in provincia. Sono 150 gli interventi dei vigili del fuoco condotti nella Capitale per il maltempo. Tanti i disagi in città, sui social scene incredibili di intere strade allagate.

Le zone Nord quelle più colpite: il quartiere Flaminio, Monte Mario, Prati e Nomentano. Interessate anche le zone Sud del Casilino e dei Castelli Romani.

I maggiori interventi – spiegano i vigili del fuoco – hanno riguardato allagamenti, alberi pericolanti, smottamenti e verifiche statiche, assistenza ad automobilisti in panne con le auto bloccate. I vigili del fuoco hanno anche soccorso 40 bambini e 6 insegnanti bloccati all’interno di un asilo nido allagato in via Castelnuovo di Porto, zona Corso Francia.

Subito partita la polemica politica. “Le immagini degli allagamenti sono uno schiaffo in faccia alla dignità dei romani e sono la dimostrazione evidente che in cinque anni la Sindaca Raggi non è riuscita neanche a ripulire le caditoie dei tombini”, dichiara il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Fulvio Giuliano.

Gli risponde su Facebook Andrea Severini, marito della sindaca di Roma, Virginia Raggi: “I tombini sono puliti. Quando capiremo che l’asfalto non è impermeabile e che 80mm caduti in pochissimo tempo provocano allagamenti in qualsiasi città, allora saremo un popolo culturalmente sviluppato”.

Intanto sono quasi 2500 le richieste di intervento arrivate oggi in sole tre ore alla Sala Operativa del Numero Unico dell’Emergenza 112 di Roma.