VIDEO | Iran, Onori (M5s): Parlamento accoglie richieste e spirito attiviste

Con la risoluzione approvata all’unanimità in Commissione Esteri alla Camera “abbiamo risposto a quell’input forte e chiaro che ci era arrivato da una delegazione di attiviste iraniane che abbiamo ospitato alla Camera e abbiamo assolutamente accolto il loro spirito e le loro proposte. In particolare mi riferisco alle ‘specifiche misure volte al congelamento delle riserve iraniane depositate all’estero”, uno degli impegni rivolti al governo dalla risoluzione: “sono contenta di menzionare questo punto perché è esattamente un input che abbiamo ricevuto dalle attiviste”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Onori, commentando a 9colonne il testo della risoluzione approvata oggi pomeriggio con cui si impegna il governo ad attivarsi sul regime iraniano per fermare la brutale repressione in atto dal 16 settembre, giorno della morte di Mahsa Amini, e che, secondo Onori, non accenna a interrompersi: “Credo che purtroppo sia prematuro anche solo cantar vittoria per alcune notizie che abbiamo ricevuto” come quella della presunta abolizione della polizia morale, “perché abbiamo visto che a una notizia di apparente apertura sono seguite poi repressioni ancora più cruente, quindi parlare di una risoluzione della situazione è ancora molto prematuro”.