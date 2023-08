VENEZUELA | Liberati due detenuti italiani, Di Giuseppe: “Erano in carcere preventivo da oltre due anni”

“Da quanto mi risulta, il loro arresto sarebbe avvenuto in seguito a una civile richiesta di cibo e medicinali al nostro consolato durante la pandemia; per motivi ignoti i due sono stati arrestati con l'accusa di aver assaltato la struttura; ad oggi, però, non esistono prove”. E ancora: “Chiederò alla Farnesina – prosegue Di Giuseppe - delle ispezioni immediate affinché non si ripetano fatti gravissimi come questo”