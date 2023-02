VENEZUELA | Italiani all’estero, Comites Caracas presenta progetti a favore della comunità italiana

Carlos Villino, presidente del Comites di Caracas, annuncia che il Comitato degli italiani all’estero presenterà al governo italiano una serie di progetti volti ad ottenere fondi destinati a risolvere alcuni dei principali problemi della numerosa comunità italiana residente in Venezuela.

In questa fase, sottolinea Villino, si stanno svolgendo una serie di incontri con le diverse comunità presenti sul territorio per “conoscere le necessità, disegnare proposte e lavorare a fianco del consolato”.

“La nostra sfida principale in questi cinque anni – spiega all’Ansa – è quella di occuparci della numerosa comunità e rafforzare i legami con la madrepatria nonostante la diaspora degli ultimi anni, perché anche se molta gente se n’è andata rimangono ancora molti cittadini italiani”.

In questo senso Villino ha sottolineato che uno dei progetti per i quali verranno richiesti fondi riguarda “l’insegnamento della lingua italiana alle persone che vogliono richiedere la cittadinanza”, mentre un secondo progetto riguarderebbe “un censimento socioeconomico utile anche per coadiuvare il consolato nell’uso più efficiente delle risorse”. Tra le proposte anche quella per la creazione di centri di salute per i cittadini italiani meno abbienti.