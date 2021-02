VENEZUELA | Guaido denuncia l’arresto di Gilberto Sojo, ex deputato oppositore

L’arresto – avvenuto nella sera di giovedì 25 febbraio - è stato messo in atto dagli agenti degli "organi repressivi della dittatura (Faes-Pnb)" del presidente Nicolas Maduro

Juan Guaido, leader dell’opposizione venezuelana, ha denunciato l’arresto a Caracas dell’ex deputato Gilberto Sojo, membro del partito Voluntad Popular.

Secondo statistiche della ong venezuelana Foro Penal, in Venezuela attualmente sono 328 gli oppositori in carcere considerati come “detenuti politici.

L’arresto – avvenuto nella sera di giovedì 25 febbraio – è stato messo in atto dagli agenti degli “organi repressivi della dittatura (Faes-Pnb)” del presidente Nicolas Maduro. Guaido ha allertato la comunita’ internazionale sul pericolo che corre l’ex deputato e ha poi sostenuto che “le minacce del regime non sono senza conseguenze, ma non fermeranno la nostra lotta”.

Secondo l’opposizione Sojo e’ stato un “detenuto politico” in Venezuela negli anni 2014-2016, ed e’ stato poi scarcerato potendo prendere possesso del suo seggio nell’Assemblea nazionale (An).